BAN vs AFG 2nd T20I 2025 Scorecard: ऑलराउंड प्रदर्शन के बदौलत बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 2 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 से बनाई बढ़त, यहां देखें मैच का फुल स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Scorecard: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला 3 अक्टूबर(शुक्रवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला गया. जिसमें बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 2 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली. बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अफगानिस्तान को 20 ओवरों में 147/5 रन पर रोक दिया. अफगानिस्तान ने बांग्लादेश दिए 148 रनों का लक्ष्य, रिसाद हुसैन, नासुम अहमद ने झटकें 2-2 विकेट, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

अफगानिस्तान की पारी में इब्राहिम जादरान ने 37 गेंदों में 38 रन बनाए, जबकि रहमानुल्लाह गुरबाज ने 22 गेंदों में 30 रन का योगदान दिया. सलामी बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अतल ने 19 गेंदों में 23 रन बनाए. अफगानिस्तान की गेंदबाजी में नासुम अहमद ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए, रिशाद हुसैन ने 4 ओवर में 2 विकेट झटके, और शोरीफुल इस्लाम ने 4 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट हासिल किया.

बांग्लादेश ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.1 ओवर में 150/8 रन बनाकर जीत हासिल की. इस दौरान शमीम हुसैन ने 22 गेंदों में 33 रन बनाए, जकेर अली ने 25 गेंदों में 32 रन का योगदान दिया, जबकि नुरुल हसन ने नाबाद 31 रन बनाकर टीम को विजयी पारी दिलाई. बांग्लादेश की गेंदबाजी में आजमातुल्लाह उमरजई ने 3.1 ओवर में 4/23 की शानदार पारी खेली हैं. इसके अलावा राशिद खान ने 4 ओवर में 2 विकेट लिए और मुजीब उर रहमान ने 4 ओवर में 1 विकेट हासिल किया.