BAN vs AFG 2nd T20I 2025 Scorecard: अफगानिस्तान ने बांग्लादेश दिए 148 रनों का लक्ष्य,  रिसाद हुसैन, नासुम अहमद ने झटकें 2-2 विकेट, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Scorecard: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला 3 अक्टूबर(शुक्रवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जिसके बाद अफगानिस्तान ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 147 रन बनाए, इस स्कोर के साथ अब मैच का रोमांच दूसरे पारी में देखने को मिलेगा, जहां बांग्लादेश को 148 रनों का लक्ष्य हासिल करना होगा, सीरीज में बांग्लादेश पहले ही 1-0 से आगे है और यह मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगा, जबकि अफगानिस्तान की नजरें सीरीज बराबर करने पर हैं. बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर किया गेंदबाजी का फैसला, अफगानिस्तान करेगी पहले बल्लेबाजी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

अफगानिस्तान की ओर से सलामी बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अतल ने 19 गेंदों में 23 रन बनाकर तेज शुरुआत दी. उनके साथी इब्राहिम जादरान ने संभलकर खेलते हुए 37 गेंदों में 38 रन जोड़े. विकेटकीपर रहमानुल्लाह गुरबाज ने भी 22 गेंदों में 30 रनों का योगदान दिया, जिसमें एक चौका और दो छक्के शामिल थे. हालांकि बीच के ओवरों में अफगानिस्तान को लगातार झटके लगे. वाफीउल्लाह तारखिल केवल 1 रन बनाकर चलते बने, जबकि दरविश रसूली ने 9 गेंदों में 14 रन बनाए. अंतिम ओवरों में अनुभवी मोहम्मद नबी ने केवल 12 गेंदों में 20 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. वहीं आजमतुल्लाह उमरजई 19 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं.

बांग्लादेश के लिए सबसे किफायती गेंदबाज रहे शोरीफुल इस्लाम ने 4 ओवर में मात्र 13 रन देकर 1 विकेट हासिल किया. वहीं नासुम अहमद ने 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके और 4 ओवर में 25 रन दिए. इसके अलावा रिशाद हुसैन ने भी 2 विकेट अपने नाम किए, लेकिन वे थोड़े महंगे साबित हुए और 45 रन खर्च किए. मोहम्मद सैफुद्दीन ने 4 ओवर में 22 रन देकर किफायती गेंदबाजी की, हालांकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. मुस्तफिजुर रहमान आज थोड़ा महंगे साबित हुए और 40 रन खर्च कर गए. अफगानिस्तान द्वारा दिया गया 148 रनों का लक्ष्य टी20 क्रिकेट में चुनौतीपूर्ण तो नहीं, लेकिन सामान्य स्कोर माना जा सकता है.