BAN vs AFG 2nd T20I 2025 Live Toss And Scorecard: बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर किया गेंदबाजी का फैसला, अफगानिस्तान करेगी पहले बल्लेबाजी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Scorecard: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला 3 अक्टूबर(शुक्रवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान जाकेर अली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं, जिसके चलते, अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करेगी. बांग्लादेश ने सीरीज़ के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अफगानिस्तान को चार विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. यह भी पढ़ें: बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान दूसरे टी20 मुकाबले से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स
बांग्लादेश ने जीता टॉस
Bangladesh won the Toss and decided to field.
Bangladesh 🇧🇩 🆚 Afghanistan 🇦🇫 | 2nd T20I | Sharjah Cricket Stadium, UAE
03 October 2025 | 8:30 PM#Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #BANVSAFG #Cricket #TigersForever #BANVSAFG2025 #BANvAFG #whiteball #WhiteBallSeries pic.twitter.com/kvuz4vsiWL
— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) October 3, 2025
देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अतल, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, वाफीउल्लाह तारखिल, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, मोहम्मद नबी, अब्दुल्ला अहमद्ज़ई, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, मुजीब उर रहमान
बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन एमोन, सैफ हसन, जाकेर अली (विकेटकीपर), नूरुल हसन, शमीम हुसैन, मोहम्मद सैफुद्दीन, रिसाद हुसैन, नासुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, शोरिफुल इस्लाम
अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड
भारतीय दर्शकों के लिए BAN बनाम AFG टी20 सीरीज 2025 का आधिकारिक प्रसारण उपलब्ध नहीं हैं. जिसके कारण यह मैचटीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट नहीं देख पाएंगे. वहीं, BAN बनाम AFG मैच की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. दर्शकों को लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए FanCode का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.