BAN vs AFG 2nd T20I 2025 Preview: बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान दूसरे टी20 मुकाबले से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Preview: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला 3 अक्टूबर(शुक्रवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जाएगा. बांग्लादेश ने सीरीज़ के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अफगानिस्तान को चार विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 151/9 का स्कोर खड़ा किया. रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने 40 रन की पारी खेली, जबकि मोहम्मद नबी ने 25 गेंदों पर 38 रन जड़कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. अंत में शरफुद्दीन अशरफ ने तेजतर्रार कैमियो खेलकर टीम की पारी को गति प्रदान की. बांग्लादेश की ओर से रिषाद हुसैन और तंजीम हसन साकिब ने दो-दो विकेट झटके थे. आज अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा दूसरा टी20 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

152 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने शानदार शुरुआत की. तंजीद हसन (51) और परवेज़ हुसैन इमोन (54) ने पहले विकेट के लिए 109 रनों की साझेदारी की. लेकिन यहीं से मैच में रोमांच बढ़ा जब राशिद खान ने ताबड़तोड़ चार विकेट निकालकर अफगानिस्तान को वापसी दिला दी. नूर अहमद ने भी एक सफलता हासिल की, जिससे बांग्लादेश पर दबाव बन गया. हालांकि, अंतिम क्षणों में नुरुल हसन (नाबाद 23 रन, 13 गेंद) और रिषाद हुसैन (नाबाद 14 रन, 9 गेंद) ने संभलकर खेलते हुए आठ गेंद शेष रहते टीम को जीत दिला दी.

टी20 में बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड रिकार्ड्स (BAN vs AFG Head to Head Records): अब तक दोनों टीमों के बीच 14 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें अफगानिस्तान ने 7 और बांग्लादेश ने 7 बार जीत दर्ज की है. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होती रही हैं. हेड टू हेड रिकार्ड्स भी यही बयां करती है.

बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान दूसरे टी20 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (BAN vs AFG Key Players To Watch Out): लिटन दास, रिशाद हुसैन, सदीकुल्लाह अतल, अजमतुल्लाह उमरजई और नूर अहमद इस मुकाबले में सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (BAN vs AFG Mini Battle): बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास और अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान की टक्कर रोमांचक होगी. वहीं अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फज़लहक फारूकी बनाम तंजीद हसन की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान दूसरे टी20 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला 3 अक्टूबर(शुक्रवार) को शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा। टॉस शाम 7:30 बजे होगा.

बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान दूसरे टी20 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए BAN बनाम AFG टी20 सीरीज 2025 का आधिकारिक प्रसारण उपलब्ध नहीं हैं. जिसके कारण यह मैचटीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट नहीं देख पाएंगे. वहीं, BAN बनाम AFG मैच की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. दर्शकों को लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए FanCode का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.

बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान दूसरे टी20 2025 मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन एमोन, सैफ हसन, जाकेर अली (कप्तान और विकेटकीपर), नूरुल हसन, शमीम हुसैन, रिसाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, मोहम्मद इसाक, मोहम्मद नबी, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, शरफुद्दीन अशरफ, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, फरीद अहमद मलिक