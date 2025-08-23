Shubman Gill Health Updates: एशिया कप से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर! बीमार पड़े शुभमन गिल, दलीप ट्रॉफी से हो सकते हैं बाहर? रिपोर्ट
Shubman Gill (Photo credit: Instagram @indiancricketteam)

Shubman Gill Health Updates: भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक खबर सामने आई है. शुभमन गिल के दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट में खेलने की संभावना नहीं दिख रही है. यह टूर्नामेंट 28 अगस्त से बेंगलुरु में शुरू होने वाला है, जिसमें छह जोनल टीमें नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन भाग लेने वाली हैं. शुभमन गिल को पहले नॉर्थ जोन की टीम का कप्तान नामित किया गया था. हाल ही में उन्हें एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में चुना गया और सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में उन्हें टीम का उपकप्तान बनाया गया. जानिए कैसे टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप बनी कंपनियों के लिए बदकिस्मती, ड्रीम11 से पहले भी स्पॉन्सर का हो चुका है बंटाधार

गिल की तबीयत खराब, चंडीगढ़ में कर रहे हैं आराम

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, शुभमन गिल की तबीयत खराब है और वे अपने चंडीगढ़ स्थित घर पर आराम कर रहे हैं. 25 वर्षीय भारतीय टेस्ट कप्तान की जांच फिजियो टीम द्वारा की गई है और उन्होंने गिल की स्वास्थ्य स्थिति की रिपोर्ट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(BCCI) को सौंप दी है. शुभमन गिल ने कुछ समय पहले ही IND vs ENG एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में भारत की कप्तानी करते हुए टीम को रोमांचक 2-2 ड्रॉ कराया था. यह रोहित शर्मा के संन्यास के बाद नए टेस्ट कप्तान के रूप में उनकी पहली जिम्मेदारी थी.

नॉर्थ जोन की टीम में होंगे बदलाव

यदि शुभमन गिल दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट से चूक जाते हैं, तो नॉर्थ जोन की टीम में शुभम रोहिल्ला को उनके स्थान पर शामिल किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, नॉर्थ जोन को पूरे दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट में अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा के बिना भी खेलना होगा, क्योंकि दोनों खिलाड़ी भी 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में शामिल हैं. अर्शदीप सिंह के स्थान पर गुरनूर ब्रार को शामिल किया जाएगा, जबकि हर्षित राणा की जगह अनुज ठाकराल को टीम में लिया जाएगा.

 

एशिया कप से पहले चिंता का विषय

एशिया कप 2025 से ठीक पहले शुभमन गिल की बीमारी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चिंता का विषय है. उन्हें टीम का उपकप्तान बनाया गया है और उनसे टी20 फॉर्मेट में महत्वपूर्ण योगदान की अपेक्षा की जा रही है. BCCI की मेडिकल टीम गिल के स्वास्थ्य की बारीकी से निगरानी कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि वे जल्द ही फिट होकर एशिया कप के लिए तैयार हो जाएंगे. फिलहाल उनकी दलीप ट्रॉफी में भागीदारी संदिग्ध है, लेकिन BCCI एशिया कप के लिए उन्हें पूरी तरह फिट करवाने पर ध्यान दे रहा है.