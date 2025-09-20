IND-W vs AUS-W 3rd ODI 2025 Live Toss & Scorecard: ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, टीम इंडिया पहले करेगी गेंदबाजी, देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

India Women's National Cricket Team vs Australia Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला 20 सितंबर (शनिवार) को दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी हैं. जिसके चलते, टीम इंडिया पहले गेंदबाजी करेगी. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की सीरीज़ इस समय 1-1 से बराबरी पर है. पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, लेकिन दूसरे में भारत ने ज़बरदस्त वापसी करते हुए 102 रनों की बड़ी जीत दर्ज की. ऐसे में तीसरा मुकाबला सीरीज़ का फ़ैसला करेगा और दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगी. यह भी पढ़ें: इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस तीसरे वनडे होगा निर्णायक मुकाबला, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण
ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस
Australia elect to bat in the third and final ODI against #TeamIndia
देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: प्रतिका रावत, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर
Let's go #TeamIndia 🇮🇳
ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एलिसा हीली (विकेटकीपर, कप्तान), जॉर्जिया वोल, एलिसे पैरी, बेथ मूनी, ग्रेस हैरिस, एशले गार्डनर, टैहलिया मैकग्रा, जॉर्जिया वेयरहम, अलना किंग, किम गर्थ, मेगन शट्ट
भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड
