How To Watch IND-W vs AUS-W 3rd ODI 2025 Live Streaming: इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस तीसरे वनडे होगा निर्णायक मुकाबला, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To watch India Women's National Cricket Team vs Australia Women's National Cricket Team Live Telecast: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला 20 सितंबर (शनिवार) को दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जाएगा. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की सीरीज़ इस समय 1-1 से बराबरी पर है. पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, लेकिन दूसरे में भारत ने ज़बरदस्त वापसी करते हुए 102 रनों की बड़ी जीत दर्ज की. ऐसे में तीसरा मुकाबला सीरीज़ का फ़ैसला करेगा और दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगी. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे महिला वनडे का खेल बिगाड़ेगी बारिश या खिलाड़ी जमाएंगे रंग? जानिए दिल्ली के मौसम और अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

भारत ने मोहाली के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा मैच जीतकर सीरीज़ में बराबरी की थी. टीम इंडिया की गेंदबाज़ी शानदार रही और सभी गेंदबाज़ों ने विकेट चटकाए. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले मैच में मज़बूत साबित हुई थी. अब दोनों टीमें वर्ल्ड कप 2025 से पहले आखिरी बार भिड़ने जा रही हैं.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला तीसरा वनडे कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम का तीसरा वनडे 20 सितंबर (शनिवार) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस 1:00 बजे होगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला तीसरे वनडे 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज 2025 का आधिकारिक ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) है. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला तीसरे वनडे 2025 मैच Star Sports 1 Hindi और Star Sports 2 टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला तीसरे वनडे 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला तीसरे वनडे 2025 की आधिकारिक लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैचों को देखने के लिए दर्शकों को जियोहॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.