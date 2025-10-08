Australia Women vs Pakistan Women ICC Women's World Cup 2025 9th Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के सामने रखा 222 रनों का टारगेट, बेथ मूनी ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

बेथ मूनी (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs Pakistan Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 9th Match Scorecard Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का नौवां मुकाबला आज यानी 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह तीसरा मुकाबला हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की और दूसरा मैच खराब मौसम के वजह से स्थगित करना पड़ा है. दूसरी तरफ पाकिस्तान वूमेन टीम की शुरुआत खराब रही है और वह शुरुआती दोनों मैच हारकर अंतिम स्थान पर है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई एलिसा हीली (Alyssa Healy) कर रहे हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान फातिमा सना (Fatima Sana) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favorite? अबू धाबी में अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच पहले वनडे मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

ऑस्ट्रेलिया की टीम का रिकॉर्ड पाकिस्तान वूमेन के खिलाफ काफी अच्छा रहा है. पिछले 10 मैचों के आंकड़ों में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने सभी मैच जीते हैं. इन दोनों टीमों के बीच 2023 में वनडे सीरीज खेली गई थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने 3-0 से सीरीज पर कब्जा किया था. ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैच में अपनी दूसरी जीत की तलाश में उतरेगी. पाकिस्तान वूमेन पहली जीत दर्ज करना चाहेगी.

ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia Women National Cricket Team vs Pakistan Women National Cricket Team Match Scorecard)

Beth Mooney’s resilient century & Alana King’s fiery fifty guide Australia to a fighting total! 💪🇦🇺 Will the bowlers back it up in the second innings? 🎯 Catch the LIVE action ➡ https://t.co/aday2i3Y4v#CWC25 👉 #AUSvPAK | LIVE NOW on Star Sports & JioHotstar pic.twitter.com/fuIJYNoX6e — Star Sports (@StarSportsIndia) October 8, 2025

इस रोमांचक मुकाबले पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 76 रन के स्कोर पर टीम के सात बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद बेथ मूनी और किम गर्थ ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 115 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में नौ विकेट खोकर 221 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज बेथ मूनी ने सबसे ज्यादा 109 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान बेथ मूनी ने 114 गेंदों पर 11 चौके लगाए. बेथ मूनी के अलावा अलाना किंग ने नाबाद 51 रन बनाए.

दूसरी तरफ, पाकिस्तान की टीम को सादिया इक़बाल ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. पाकिस्तान की ओर से नाशरा संधू ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. नाशरा संधू के अलावा रमीन शमीम ने दो विकेट चटकाए. पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 222 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी: 221/9, 50 ओवर (एलिसा हीली 20 रन, फोबे लिचफील्ड 10 रन, एलिस पेरी 5 रन, बेथ मूनी 109 रन, एनाबेल सदरलैंड 1 रन, एशले गार्डनर 1 रन, ताहलिया मैकग्राथ 5 रन, जॉर्जिया वेयरहैम 0 रन, किम गर्थ 11 रन और अलाना किंग नाबाद 51 रन.)

पाकिस्तान की गेंदबाजी: (सादिया इकबाल 1 विकेट, फातिमा सना 1 विकेट, रमीन शमीम 2 विकेट, नाशरा संधू 3 विकेट और डायना बेग 1 विकेट).

