AUS vs ENG Champions Trophy 2025: पाकिस्तान में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में बजा भारत का राष्ट्रगान, वीडियो हुआ वायरल

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team ICC Champions Trophy 2025: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मैच के दौरान एक अजीबो-गरीब घटना घटी.दरअसल, मैच से शुरू होने से पहले लाहौर में गलती से ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रगान की जगह भारतीय राष्ट्रगान बजा दिया गया. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और गद्दाफी स्टेडियम में मौजूद दर्शक हैरान रह गए. हालांकि थोड़े देर बाद आयोजकों को इस गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भारतीय राष्ट्रगान को रोक दिया. जब लाहौर के प्रतिष्ठित स्थल पर एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर खेला गया, तो व्यवस्था बहाल हुई, जिसे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नया रूप दिया गया है.

आयोजकों की यह गलती हैरान करने वाली थी क्योंकि भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के अपने किसी भी मैच को लाहौर में नहीं खेलना है. भारत ने आठ टीमों के टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया. जिसके बाद हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया. भारत अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा. चैंपियंस ट्रॉफी पूर्ण कवरेज. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रत्येक क्रिकेट मैच से पहले, दोनों प्रतिस्पर्धी टीमों के राष्ट्रगान बजाए जाते हैं. यह समारोह टॉस के बाद होता है जहाँ दोनों टीमों को हाथ मिलाने और प्रतियोगिता के लिए वार्म अप करने का अवसर मिलता है.

Oops! In a surprising mix-up, the Indian national anthem was played at the Champions Trophy match between Australia and England. 🏏played at LAHORE, PAKISTAN

A rare moment that left everyone confused! #ChampionsTrophy #IndvsPak #AUSvsENG

Btw why they are storing 🇮🇳 anthem? 😂 😂 pic.twitter.com/OJQTn3IaYl

— Liberal Slayer 🚩 सनातनी योद्धा 🚩 (@LiberalSlayer72) February 22, 2025