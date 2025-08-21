Asia Cup 2025 All Team Squad: एशिया कप के लिए इन टीमों ने किया अपनी टीम का एलान, बस एक क्लिक पर देखें पूरा स्क्वॉड

टीम इंडिया और पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Asia Cup 2025: एशिया कप का 17वां सीजन सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया हैं. भारतीय की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी.

9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. यह तीसरी बार है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में सौंपी गई है. वहीं शुभमन गिल को टीम का उपकप्तान बनाया गया हैं.

इस बार एशिया कप में कुल आठ टीमें नजर आएंगी. पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले होंगे. इन आठ टीमों को चार-चार की टीमों में दो ग्रुप में बांटा गया है. हर टीम अपने ग्रुप की सभी टीमों के साथ एक-एक मैच खेलेगी, इसके बाद दोनों ग्रुप की टॉप दो-दो टीमें सुपर 4 में क्वालीफाई करेंगी और बाकी की टीमों का सफर खत्म हो जाएगा.

सुपर 4 में पहुंचने वाली सभी टीमें अन्य तीन टीमों के साथ एक-एक मैच खेलेगी. इसके बाद टॉप दो टीमों के बीच 28 सितंबर को दुबई में खिताबी भिड़ंत होगी. चलिए जानते हैं कि एशिया कप 2025 में किन टीमों के स्क्वॉड का एलान होना अभी बाकी है.

एशिया कप 2025 में खेलने वाली 8 टीमें

ग्रुप ए में शामिल टीमें: टीम इंडिया, ओमान और यूएई, पाकिस्तान

ग्रुप बी में शामिल टीमें: अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और हांगकांग.

टीम इंडिया का एशिया कप 2025 स्क्वॉड (IND Squad): सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

पाकिस्तान का एशिया कप 2025 स्क्वॉड (PAK Squad): सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम.

अफगानिस्तान का एशिया कप स्क्वॉड (AFG Squad): राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सदीकुल्लाह अतल, वफीउल्लाह तरखील, इब्राहिम ज़द्रान, दरवेश रसूली, मोहम्मद इशाक, मोहम्मद नबी, नंगयाल खरोटी, शरफुद्दीन अशरफ, करीम जनात, अजमतुल्लाह उमरजाई, गुलबदीन नैब, मजीब ज़द्रान, एएम ग़ज़नफ़र, नूर अहमद, फज़ल हक फ़ारूकी, नवीन उल हक, फरीद मलिक, सलीम सफी, अब्दुल्लाह अहमदजाई और बशीर अहमद.

बांग्लादेश का एशिया कप स्क्वॉड (BAN Squad): लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन तमिम, मोहम्मद नईम शेख, सौम्य सरकार, मोहम्मद परवेज हुसैन इमन, तौहीद हृदय, जाकिर अली अनिक, मेहदी हसन मिराज, शमीम हसन पटवारी, नजमुल हसन शंटो, रिशाद हसन, शाक महेदी हसन, तनवीर इस्लाम, नासुम अहमद, हसन महमूद, तस्किन अहमद, तंजीम हसन साकिब, मोहम्मद सैफुद्दीन, नाहिद राना, मुस्तफिजुर रहमान, शोरीफुल इस्लाम, सैयद खालिद अहमद, नुरुल हसन सोहन, महीदुल इस्लाम भुइयां अंकों और सैफ हसन.

श्रीलंका का एशिया कप स्क्वॉड (SL Squad)

एशिया कप 2025 के लिए अभी श्रीलंका क्रिकेट टीम का एलान नहीं हुआ है.

ओमान का एशिया कप स्क्वॉड (OMAN Squad)

एशिया कप 2025 के लिए अभी ओमान क्रिकेट टीम का एलान नहीं हुआ है.

यूएई का एशिया कप स्क्वॉड (UAE Squad)

एशिया कप 2025 के लिए अभी यूएई क्रिकेट टीम का एलान नहीं हुआ है.

हांगकांग का एशिया कप स्क्वॉड (HonKong Squad)

एशिया कप 2025 के लिए अभी हांगकांग क्रिकेट टीम का एलान नहीं हुआ है.

