India vs Pakistan Asia Cup 2025: एशिया कप में अगर भारत-पाकिस्तान मुकाबला हुआ रद्द हुआ तो BCCI को होगा बड़ा नुकसान? यहां समझें पूरा माजरा

टीम इंडिया और पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Asia Cup 2025: एशिया कप का 17वां सीजन सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया हैं. भारतीय की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी.

9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. यह तीसरी बार है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में सौंपी गई है. वहीं शुभमन गिल को टीम का उपकप्तान बनाया गया हैं.

इस बार एशिया कप में कुल आठ टीमें नजर आएंगी. पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले होंगे. इन आठ टीमों को चार-चार की टीमों में दो ग्रुप में बांटा गया है. हर टीम अपने ग्रुप की सभी टीमों के साथ एक-एक मैच खेलेगी, इसके बाद दोनों ग्रुप की टॉप दो-दो टीमें सुपर 4 में क्वालीफाई करेंगी और बाकी की टीमों का सफर खत्म हो जाएगा. सुपर 4 में पहुंचने वाली सभी टीमें अन्य तीन टीमों के साथ एक-एक मैच खेलेगी. इसके बाद टॉप दो टीमों के बीच 28 सितंबर को दुबई में खिताबी भिड़ंत होगी.

पिछले कुछ दिनों से आगामी एशिया कप में होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच चर्चा का विषय बना हुआ है. जब इस हाईवोल्टेज मुकाबले के लिए भारत सरकार ने हरी झंडी दिखा दी तो पूरे देश भर में एक अलग ही माहौल बन गया, यह मुद्दा संसद में भी उठाया गया. मांग ने जोर पकड़ा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद आखिरकार कैसे टीम इंडिया को पाकिस्तान के साथ खेलने की इजाजत दी जा सकती है. अभी तक इस मैच को रद्द करने का कोई भी ऐलान नहीं किया है, लेकिन अगर यह मुकाबला रद्द होता है, तो बीसीसीआई को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ सकता है.

बीसीसीआई को हो सकता हैं 1500 करोड़ का नुकसान

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले चार एशिया कप के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 170 मिलियन डॉलर की रकम में पहले ही बेचे जा चुके हैं, जो भारतीय मुद्रा में करीब 1500 करोड़ रुपये के बराबर है. भारत-पाकिस्तान मैचों में 10 सेकेंड के विज्ञापन का एक स्लॉट लगभग 25-30 लाख रुपये में बिकता है. वहीं अन्य मैचों के लिए यह रकम एकदम कम हो जाती है. इससे साफ पता चलता है कि भारत-पाकिस्तान मैच बीसीसीआई के लिए बड़े मुनाफे का जरिया है. इसलिए अगर एशिया कप 2025 का मैच रद्द कर दिया जाता है तो बीसीसीआई को कई सौ करोड़ रुपयों का नुकसान हो सकता हैं.

14 सितंबर को खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला

इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला 14 सितंबर को टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच जबरदस्त क्रिकेट राइवलरी के कारण इस मैच का सबको बेसब्री से इंतजार है. हालांकि राजनीतिक तनाव की वजह से इस महामुकाबले की संभावना पर कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन अगर क्रिकेट के आंकड़ों की बात करें तो टीम इंडिया एशिया कप में इस टकराव में पूरी तरह से भारी साबित हुआ है.

एशिया कप टी20 फॉरमेट में ऐसा रहा है टीम इंडिया और पाकिस्तान का रिकॉर्ड (IND vs PAK Asia Cup in T20 Format)

टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब तक एशिया कप टी20 फॉरमेट में तीन मुकाबले खेले गए है. इस दौरान टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दोनों टीमों के साल 2016 में और दूसरा 2022 में मुकाबले खेले गए हैं. दोनों सीजन को मिलाकर टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीमें तीन बार एक-दूसरे के सामने आई हैं. दो मैचों में टीम इंडिया को जीत मिली है, जबकि एक मैच में पाकिस्तान विजयी रहा था. टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉरमेट के अब तक 13 मैच खेले गए हैं. इसमें 10 मैचों में टीम इंडिया विजयी रही है. तीन मैच पाकिस्तान जीती है.

टीम इंडिया का एशिया कप में दबदबा बरकरार

टीम इंडिया का एशिया कप में दबदबा रहा है. टीम इंडिया ने एशिया कप में अब तक 8 बार खिताब अपने नाम किया है. साल 1984 में हुए पहले सीजन से लेकर साल 2023 में खेले आखिरी टूर्नामेंट तक टीम इंडिया ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. टी20 फॉरमेट में भी टीम इंडिया ने दो बार एशिया कप खेला है और एक बार विजेता भी बना है. यानी कुल 65 मुकाबलों में से टीम इंडिया को 43 में जीत मिली हैं जबकि केवल 19 मुकाबलों में 'मेन इन ब्लू' को हार झेलनी पड़ी है.

