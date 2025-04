HK vs NEP Quadrangular T20I Series 2025 Live Streaming: क्वाड्रैंगुलर T20I सीरीज़ 2025 में हांगकांग और नेपाल के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानिए कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

Hong Kong National Cricket Team vs Nepal National Cricket Team: हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम क्वाड्रैंगुलर T20I सीरीज़ 2025 6ठा मुकाबला शनिवार, 12 अप्रैल को मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कोक में खेला जाएगा. अब तक बेहतरीन प्रदर्शन कर रही नेपाल की टीम अब एक अहम मुकाबले में मेज़बान हांगकांग से भिड़ेगी. यह रोमांचक दोनों ही टीमें अब तक इस सीरीज़ में अच्छी लय में नज़र आई हैं, लेकिन नेपाल का अब तक का प्रदर्शन सबसे प्रभावशाली रहा है. टेबल-टॉपर्स के तौर पर नेपाल इस मुकाबले में अपने विजय रथ को आगे बढ़ाने के इरादे से उतरेगी, जबकि हांगकांग अपने घरेलू दर्शकों के सामने एक मजबूत चुनौती पेश करना चाहेगा. यह भी पढ़ें: क्लिंटो एंटो की तूफानी पारी से कुवैत की धमाकेदार जीत, कतर को 6 विकेट से हराया, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

हांगकांग बनाम नेपाल क्वाड्रैंगुलर T20I सीरीज़ 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम क्वाड्रैंगुलर T20I सीरीज़ 2025 6ठा मुकाबला शनिवार, 12 अप्रैल को मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कोक में भारतीय समयानुसार सुबह 11:00 बजे से खेला जाएगा.

हांगकांग बनाम नेपाल क्वाड्रैंगुलर T20I सीरीज़ 2025

The Hong Kong Men's T20I Series 2025 is starting tomorrow! 📺 You can watch the livestream on Styx Sports or the CHK YouTube channel. Choose the platform that suits you best to watch the game‼️

Read more on: https://t.co/OoFKI3Hhnl#cricket #hkcricket #menscricket…

— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) April 8, 2025