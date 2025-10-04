IND-W vs PAK-W ICC Women’s World Cup 2025 Mini Battle: भारत बनाम पाकिस्तान वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप मैच के मिनी बैटल पर रहेगी सबकी निगाहें, इन दिग्गजों के बीच होगी जबरदस्त टक्कर

पाकिस्तान महिला टीम(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Mini Battle: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मुकाबला 05 अक्टूबर (रविवार) को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 03:00 बजे से खेला जाएगा. यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि कई रोमांचक मिनी बैटल का मंच भी बनेगा. खासतौर पर दर्शकों की नजरें हरलीन देओल की लाजवाब बल्लेबाजी और पाकिस्तान की स्टार पेसर फातिमा सना की गेंदबाजी पर टिकी होंगी. भारतीय महिला बनाम पाकिस्तान महिला आईसीसी महिला विश्व कप मैच से पहले जानिए कैसा रहेगा कोलंबो का मौसम रिपोर्ट

भारत-पाकिस्तान मुकाबला केवल दोनों टीमों के बीच ही नहीं, बल्कि इन स्टार खिलाड़ियों के बीच होने वाले मिनी बैटल की वजह से भी चर्चा में रहेगा. क्रिकेट प्रेमी इस मैच को खास और ऐतिहासिक मान रहे हैं, जहां हर एक गेंद पर रोमांच देखने को मिलेगा.

हरलीन देओल: भारत की सबसे बड़ी ताकत

भातीय महिला टीम की बल्लेबाज हरलीन देओल ने अपने पिछले मैच में शानदार फॉर्म का प्रदर्शन किया था. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है. हरलीन ने विपक्षी गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाने की जबरदस्त क्षमता दिखायी है और इस अहम मुकाबले में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है.

फातिमा सना: सटीक गेंदबाजी की चनौती

पाकिस्तान की तेज गेंदबाज फातिमा सना अपने सटीक लाइन और लेंथ के लिए जानी जाती हैं. उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा कि वह हरलीन देओल को जल्दी आउट करें और भारत को मजबूत शुरुआत से रोकें. फातिमा ने कई बड़े मुकाबलों में अपनी धारदार गेंदबाजी का लोहा मनवाया है और इस मैच में भी वह टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकती हैं.

दीप्ति शर्मा बनाम पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर

भारत की तरफ से स्पिन ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगी. दीप्ति अपनी टर्न और वैरिएशन से पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती पेश करेंगी. उनकी गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को रन बनाना मुश्किल हो सकता है.

निदा डार: दीप्ति शर्मा के खिलाफ टिकी रहेंगी

पाकिस्तान टीम की अनुभवी ऑलराउंडर निदा डार भारत के स्पिन आक्रमण के सबसे बड़े चैलेंज के रूप में सामने आ सकती हैं. निदा डार का लक्ष्य रहेगा कि वह दीप्ति शर्मा की गेंदबाजी के सामने टिककर रन बनाएं और पाकिस्तान की बल्लेबाजी को संभाले रखें.