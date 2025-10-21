ZIM vs AFG One-off Test 2025 Day 2 Live Streaming: पहले दिन अफ़ग़ानिस्तान 127 रनों पर सिमटी, ज़िम्बाब्वे ने 3 विकेट खोकर जोड़े 130 रन, जानिए कैसे देखें दूसरे दिन का लाइव प्रसारण

ज़िम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X)

Where To Watch Zimbabwe National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Live Telecast: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला (One-off Test) 2025 हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जा रहा हैं. जिसके दूसरे दिन का खेल 21 अक्टूबर (मंगलवार) को भारतीय समयानुसार सुबह 01:30 बजे से शुरू होगा. एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक ज़िम्बाब्वे ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहली पारी में दमदार शुरुआत की है. अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 127 रन पर सिमट गई. जवाब में ज़िम्बाब्वे ने दिन का अंत 38 ओवर में 2 विकेट पर 130 रन बनाकर किया और अब 3 रन की बढ़त हासिल कर ली है. ज़िम्बाब्वे ने टॉस जीत कर चुनी गेंदबाजी, अफ़ग़ानिस्तान को दिया पहले बल्लेबाजी न्योता, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

बेन करन 52 रन बनाकर नाबाद हैं जबकि ब्रेंडन टेलर 18 रन पर उनका साथ दे रहे हैं. निक वेल्च ने भी 49 रनों का योगदान दिया. अफगानिस्तान की ओर से ज़ियाउर रहमान सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 13 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट लिए. उनके अलावा किसी भी गेंदबाज को सफलता नहीं मिली.

पहले दिन अफगानिस्तान की पहली पारी केवल 127 रनों पर सिमट गई. अफगानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने सर्वाधिक 37 रन बनाए, जबकि अब्दुल मलिक ने 30 और इब्राहिम जादरान ने तेज़ 19 रन जोड़े. इसके अलावा बाकी बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके. कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी केवल 7 रन बनाकर आउट हुए, जबकि विकेटकीपर अफसर ज़जई 1 रन पर ही पवेलियन लौट गए. ज़िम्बाब्वे की ओर से ब्रैड इवांस सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 9.3 ओवर में 22 रन देकर 5 विकेट चटकाए. ब्लेसिंग मुज़राबानी ने भी उम्दा गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए, जबकि तानाका चिवांगा को एक सफलता मिली। रिचर्ड नगारावा को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने शुरुआती ओवरों में दबाव बनाया। अफगानिस्तान की पारी 32.3 ओवर में समाप्त हुई.

ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान एकमात्र टेस्ट 2025 के दूसरे दिन का खेल कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला (One-off Test) 2025 हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय समयानुसार सुबह 01:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस सुबह 01:30 बजे होगा.

ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान एकमात्र टेस्ट 2025 के दूसरे दिन का खेल का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

दुर्भाग्य से भारत में प्रशंसक ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान एकमात्र टेस्ट 2025 टीवी पर लाइव नहीं देख पाएंगे, क्योंकि किसी आधिकारिक प्रसारक ने इस सीरीज़ के अधिकार नहीं लिए हैं. इसलिए यह मुकाबला भारत में किसी भी टीवी चैनल पर प्रसारित नहीं होगा. वहीं, ज़िम्बाब्वे में यह मुकाबला ZBC टीवी (ZBC TV) पर लाइव प्रसारित होगा और अफ़ग़ानिस्तान में दर्शक इसे Araina टीवी (Araina TV) पर देख पाएंगे.

ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान एकमात्र टेस्ट 2025 के दूसरे दिन का खेल की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में प्रशंसक ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान एकमात्र टेस्ट 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं. इस प्रकार भारतीय प्रशंसकों के लिए डिजिटल माध्यम ही एकमात्र विकल्प रहेगा.