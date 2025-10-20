ZIM vs AFG One-off Test 2025 Live Toss & Scorecard: ज़िम्बाब्वे ने टॉस जीत कर चुनी गेंदबाजी, अफ़ग़ानिस्तान को दिया पहले बल्लेबाजी न्योता, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
ज़िम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X)

Zimbabwe National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Scorecard: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला (One-off Test) 2025 हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जा रहा हैं. जिसमे ज़िम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कप्तान क्रेग एर्विन ने टॉस जीत कर गेंदबाजी करने का फैसला किया है. वही, अफ़ग़ानिस्तान को पहले बल्लेबाजी न्योता दिया हैं. यह मुकाबला ज़िम्बाब्वे के लिए खास है क्योंकि 2021 के बाद पहली बार हरारे में टेस्ट मैच आयोजित हो रहा है. इससे पहले ज़िम्बाब्वे ने लगातार नौ होम टेस्ट बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले थे, जिनमें उन्हें सफलता नहीं मिली. अफगानिस्तान ने पिछला ज़िम्बाब्वे दौरा 2024 के अंत में किया था, जहां उन्होंने दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ 1-0 से जीती थी. यह भी पढ़ें: ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान एकमात्र टेस्ट मैच में बरसेंगे रन या बारिश बिगाड़ेगी खेल? जानिए कैसा रहेगा हरारे का मौसम और पिच का हाल

ज़िम्बाब्वे ने जीता टॉस

यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, निक वेल्च, ब्रेंडन टेलर, क्रेग एर्विन (कप्तान), सिकंदर रज़ा, तफदज़वा त्सिगा (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी, तनाका चिवांगा

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: इब्राहिम ज़दरान, अब्दुल मलिक, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज़, बहिर शाह, अफ़सर ज़ज़ई (विकेटकीपर), इस्मत आलम, शराफुद्दीन अशरफ, खलील गुरबाज़, यामीन अहमदजई, जियाउर रहमान शरीफी

ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड