Afghanistan vs Bangladesh, 2nd ODI Match Live Streaming In India: कल अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा दूसरा वनडे मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 2nd ODI Match Live Streaming: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला कल यानी 11 अक्टूबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. पहले मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को पांच विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही अफगानिस्ता की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे वनडे मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम सीरीज पर कब्जा करने उतरेगी. जबकि, बांग्लादेश की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में अफगानिस्तान की अगुवाई राशिद खान (Rashid Khan) कर रहे हैं. जबकि, बांग्लादेश की कमान मेहंदी हसन मीराज (Mehidy Hasan Miraz) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Afghanistan vs Bangladesh ODI Stats: वनडे क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

टी20 सीरीज में बांग्लादेश की टीम ने अफगानिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप किया था. अब बांग्लादेश की टीम वनडे सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. दोनों ही टीमों के बीच आखिरी वनडे मुकाबला साल 2024 में शारजाह के मैदान पर खेला गया था. इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने 48.2 ओवर में 245 रनों का टारगेट हासिल करके 5 विकेट से जीता था. जान लें कि ये मुकाबला तीन मैचों की सीरीज का हिस्सा था जो कि अफगानिस्तान की टीम 2-1 से जीती थी.

हाल ही में दोनों टीमों के बीच खेली गई टी20 सीरीज में बांग्लादेश टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को 3-0 से हराया था. बांग्लादेश ने अपनी पिछली सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेली जिसमें वह 2-1 से हार गई थी. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम ने अपना पिछला वनडे मुकाबला चैंपियन ट्रॉफी में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को आठ रन से हराया था. दोनों टीमों की कोशिश इस वनडे सीरीज में जीत के साथ शुरुआत करने के ऊपर रहेगी. मेहंदी हसन मीराज इस सीरीज में बांग्लादेश का नेतृत्व करेंगे दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भी अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी हुई है.

पहले मुकाबले का हाल

इस रोमांचक मुकाबले बांग्लादेश के कप्तान मेहंदी हसन मीराज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की पूरी टीम 48.5 ओवरों में महज 221 रन बनाकर सिमट गई. अफगानिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 222 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने महज 47.1 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया.

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (AFG vs BAN ODI Head To Head Record)

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच अब तक 20 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों बांग्लादेश की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. बांग्लादेश की टीम ने 11 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, अफगानिस्तान की टीम को महज नौ मैचों में जीत मिली हैं. इस सीरीज से अफगानिस्तान की टीम बढ़त हासिल करना चाहेगी.

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल मुकाबला कब और कहां पर खेला जाएगा?

अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 11 अक्टूबर को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा.

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल मुकाबला कितने बजे से शुरू होगा?

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले का टॉस शाम 5:00 बजे होगा. वहीं, मैच शाम 5:30 बजे से शुरू होगा.

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा? (Where And How To Watch AFG vs BAN 2nd ODI Match Live Telecast)

एशिया कप के मैचों का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर हो रहा था, लेकिन अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच वनडे इंटरनेशनल सीरीज का लाइव मैच इस चैनल पर नहीं आएगा. इस सीरीज का लाइव प्रसारण यूरोस्पोर्ट नेटवर्क के चैनल पर लाइव आएगा.

कहां देखें अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग? (Where And How To Watch AFG vs BAN 2nd ODI Match Live Streaming)

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप (FanCode app) और वेबसाइट पर होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AFG vs BAN 2nd ODI Match Likely Playing XI)

अफगानिस्तान (AFG Likely Playing XI): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांगेयालिया खारोटे, एएम ग़ज़नफ़र, बशीर अहमद.

बांग्लादेश (BAN Likely Playing XI): तंजीद हसन तमीम, नजमुल हुसैन शान्तो, सैफ हसन, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), जेकर अली (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय, नुरुल हसन, तस्कीन अहमद, हसन महमूद, तनवीर इस्लाम, तंजीम हसन साकिब.

नोट: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.