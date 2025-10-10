Afghanistan vs Bangladesh, 2nd Match Match Key Players To Watch Out: अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच कल खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 2nd ODI Match Key Players To Watch: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला कल यानी 11 अक्टूबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. पहले मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को पांच विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही अफगानिस्ता की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे वनडे मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम सीरीज पर कब्जा करने उतरेगी. जबकि, बांग्लादेश की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में अफगानिस्तान की अगुवाई राशिद खान (Rashid Khan) कर रहे हैं. जबकि, बांग्लादेश की कमान मेहंदी हसन मीराज (Mehidy Hasan Miraz) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand Women vs Bangladesh Women, ICC Women's World Cup 2025 11th Match Scorecard: न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 100 रनों से दी शिकस्त, ने चटकाए विकेट; यहां देखें NZ W बनाम BAN W मैच का स्कोरकार्ड

टी20 सीरीज में बांग्लादेश की टीम ने अफगानिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप किया था. अब बांग्लादेश की टीम वनडे सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. दोनों ही टीमों के बीच आखिरी वनडे मुकाबला साल 2024 में शारजाह के मैदान पर खेला गया था. इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने 48.2 ओवर में 245 रनों का टारगेट हासिल करके 5 विकेट से जीता था. जान लें कि ये मुकाबला तीन मैचों की सीरीज का हिस्सा था जो कि अफगानिस्तान की टीम 2-1 से जीती थी.

हाल ही में दोनों टीमों के बीच खेली गई टी20 सीरीज में बांग्लादेश टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को 3-0 से हराया था. बांग्लादेश ने अपनी पिछली सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेली जिसमें वह 2-1 से हार गई थी. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम ने अपना पिछला वनडे मुकाबला चैंपियन ट्रॉफी में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को आठ रन से हराया था. दोनों टीमों की कोशिश इस वनडे सीरीज में जीत के साथ शुरुआत करने के ऊपर रहेगी. मेहंदी हसन मीराज इस सीरीज में बांग्लादेश का नेतृत्व करेंगे दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भी अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी हुई है.

पहले मुकाबले का हाल

इस रोमांचक मुकाबले बांग्लादेश के कप्तान मेहंदी हसन मीराज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की पूरी टीम 48.5 ओवरों में महज 221 रन बनाकर सिमट गई. अफगानिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 222 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने महज 47.1 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया.

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (AFG vs BAN ODI Head To Head Record)

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच अब तक 20 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों बांग्लादेश की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. बांग्लादेश की टीम ने 11 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, अफगानिस्तान की टीम को महज नौ मैचों में जीत मिली हैं. इस सीरीज से अफगानिस्तान की टीम बढ़त हासिल करना चाहेगी. अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच एकदिवसीय फॉर्मेट में अच्छी टक्कर देखने को मिली है. दोनों टीमों के पिछले 11 मैचों के आंकड़ों में अफगानिस्तान ने छह मैच जीते हैं और बांग्लादेश ने पांच मैच जीते हैं.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें (SL vs AFG Key Players To Watch)

रहमानुल्लाह गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz): अफगानिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने नौ मैचों में 48 की औसत और 92.56 की स्ट्राइक रेट से 336 रन बनाए हैं. रहमानुल्लाह गुरबाज की निरंतरता और आक्रामकता अफगानिस्तान के टॉप आर्डर को मजबूती देती है.

अजमतुल्लाह उमरजई (Azmatullah Omarzai): अजमतुल्लाह उमरजई ने बल्ले से महत्वपूर्ण योगदान दिया है. अजमतुल्लाह उमरजई ने पिछले 10 मैचों में 32.71 की औसत और 69.81 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 229 रन बनाए हैं.

नूर अहमद (Noor Ahmad): अफगानिस्तान के स्टार गेंदबाज नूर अहमद ने पिछले छह मुकाबलों में 5.35 की इकॉनमी और 23.57 की स्ट्राइक रेट के साथ 14 विकेट हासिल किए हैं. नूर अहमद का सटीक और आक्रामक गेंदबाजी अफगानिस्तान के लिए सफलता का एक बड़ा कारण रहा है.

जेकर अली (Jaker Ali): बांग्लादेश के कप्तान जेकर अली ने पिछले 10 मैचों में 41.88 की औसत और 139.58 की स्ट्राइक रेट से 335 रन बनाए हैं. जेकर अली का अनुभव और स्थिरता बांग्लादेश के लिए पारी को संभालने में अहम भूमिका निभा सकती है.

तंजीद हसन तमीम (Tanzid Hasan Tamim): बांग्लादेश के बल्लेबाज तंजीद हसन तमीम ने पिछले 8 मैचों में 120 की स्ट्राइक रेट से 192 रन बनाए हैं. हालांकि तंजीद हसन तमीम का प्रदर्शन औसत रहा है, लेकिन उनमें पारी की शुरुआत में टीम को मजबूती देने की क्षमता है.

मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman): बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने पिछले 9 मैचों में 8.28 की इकॉनमी से 16 विकेट लिए हैं. मुस्तफिजुर रहमान की तेज़ गेंदबाजी ने नई गेंद से विकेट दिलाने के अलावा डेथ ओवरों में भी प्रभावी प्रदर्शन किया है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AFG vs BAN 2nd ODI Match Likely Playing XI)

अफगानिस्तान (AFG Likely Playing XI): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांगेयालिया खारोटे, एएम ग़ज़नफ़र, बशीर अहमद.

बांग्लादेश (BAN Likely Playing XI): तंजीद हसन तमीम, नजमुल हुसैन शान्तो, सैफ हसन, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), जेकर अली (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय, नुरुल हसन, तस्कीन अहमद, हसन महमूद, तनवीर इस्लाम, तंजीम हसन साकिब.

नोट: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.