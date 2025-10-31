ZIM vs AFG 2nd T20I 2025 Live Scorecard: अफ़ग़ानिस्तान के गेंदबाजों ने ज़िम्बाब्वे को 125 रनों पर रोका, राशिद खान ने झटके 3 विकेट, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Scorecard: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज 2025 का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर(शुक्रवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जा रहा हैं. दूसरे मुकाबले में ज़िम्बाब्वे की टीम पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 19.3 ओवर में मात्र 125 रनों पर सिमट गई. अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने अपनी शानदार गेंदबाज़ी से एक बार फिर विपक्षी बल्लेबाज़ों को परेशान किया और तीन महत्वपूर्ण विकेट झटके. इस मैच में अफगानिस्तान की टीम ने टॉस गंवाने के बावजूद गेंदबाज़ी में बेहतरीन प्रदर्शन किया और ज़िम्बाब्वे को बड़ा स्कोर बनाने का कोई मौका नहीं दिया. ज़िम्बाब्वे ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, अफ़ग़ानिस्तान करेगी पहले गेंदबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

टॉस जीतकर बल्लेबाज़ी करने उतरी ज़िम्बाब्वे की शुरुआत बेहद धीमी रही, और शुरुआती ओवरों में ही टीम ने तीन महत्वपूर्ण विकेट खो दिए. कप्तान सिकंदर रज़ा ने जिम्मेदारी लेते हुए 32 गेंदों पर 37 रन की पारी खेली, जबकि टोनी मुयोंगा (19) और ताशिंगा मुसिकीवा (13) ने कुछ तेज़ रन जोड़े. लेकिन कोई भी बल्लेबाज़ टिक नहीं पाया और टीम नियमित अंतराल पर विकेट खोती रही.

अफगानिस्तान के गेंदबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा. राशिद खान ने अपनी फिरकी से विपक्षी बल्लेबाज़ों को उलझाए रखा और 3 ओवर में केवल 9 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. उनके साथ मुजीब उर रहमान ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट झटके, जबकि अब्दुल्ला अहमदजई ने 3.3 ओवर में 28 रन देकर 2 बल्लेबाज़ों को पवेलियन भेजा. मोहम्मद नबी और फरीद अहमद ने भी एक-एक विकेट लेकर ज़िम्बाब्वे की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. पहली पारी के अंत में ज़िम्बाब्वे की टीम 125 रन पर ढेर हो गई, जिससे अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 126 रनों का आसान लक्ष्य है.