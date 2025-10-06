Suzie Bates Milestone: 38 साल की सुज़ी बेट्स बनीं 350 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर, NZ-W बनाम SA-W वर्ल्ड कप मैच में रचा इतिहास

Suzie Bates. (Photo credits: X/@Cric_records45)

New Zealand Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team Match Scorecard: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ICC वूमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का सातवां मुकाबला 6 अक्टूबर (सोमवार) को इंदौर (Indore) के होलकर क्रिकेट स्टेडियम (Holkar Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें न्यूज़ीलैंड महिला क्रिकेट टीम की वरिष्ठ खिलाड़ी सुज़ी बेट्स ने करिश्माई उपलब्धि हासिल की. वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 350 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं. यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड उन्होंने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबले के दौरान इंदौर के होलकर स्टेडियम में बनाया. न्यूजीलैंड महिला टीम ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी; दक्षिण अफ्रीका पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और स्कोरकार्ड

2006 में किया था अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू

38 वर्षीय सुज़ी बेट्स ने अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू साल 2006 में भारतीय महिला टीम के खिलाफ किया था. तब से वह लगातार न्यूज़ीलैंड की व्हाइट फर्न्स टीम का अहम हिस्सा रही हैं. अपने शानदार करियर में उन्होंने 173 वनडे मैचों में 5896 रन बनाए हैं, जबकि 177 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में उनके नाम 4716 रन दर्ज हैं. यह आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि बेट्स सिर्फ अनुभव ही नहीं, बल्कि प्रदर्शन में भी किसी से कम नहीं रहीं.

सुज़ी बेट्स बनीं 350 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर

Two of New Zealand's very best 🇳🇿 650 internationals between Suzie Bates (350) and Sophie Devine (300). #NZvSA#CWC25 📷 = ICC/Getty pic.twitter.com/MyAVkDQGWX — WHITE FERNS (@WHITE_FERNS) October 6, 2025

सोफी डिवाइन ने भी छुआ 300 अंतरराष्ट्रीय मैचों का मुकाम

सुज़ी बेट्स के साथ-साथ न्यूज़ीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन के लिए भी यह मुकाबला ऐतिहासिक रहा। SA-W बनाम NZ-W वर्ल्ड कप मैच उनके करियर का 300वां अंतरराष्ट्रीय मैच था. यानी इस मैच में न्यूज़ीलैंड की दो दिग्गजों ने एक साथ अपने-अपने बड़े मील के पत्थर छुए. NZ-W बनाम SA-W मैच से पहले सुज़ी बेट्स को उनके 350वें मैच की स्पेशल जर्सी दी गई, जिसे पहनकर उन्होंने पोज़ किया. वहीं सोफी डिवाइन ने अपने 300वें मैच का प्रतीकात्मक कैप हाथ में लेकर तस्वीर खिंचवाई. दोनों खिलाड़ियों की यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गईं और दुनियाभर के क्रिकेट फैंस ने उन्हें शुभकामनाएं दीं.