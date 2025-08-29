PM Modi Japan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टोक्यो में अनोखे अंदाज में स्वागत किया गया. यहां जापानी नागरिक पारंपरिक राजस्थानी परिधान पहनकर पहुंचे और भजन गाकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया. इस दौरान एक भारतीय महिला ने प्रधानमंत्री मोदी को सैल्यूट किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद प्रवासी भारतीयों ने अपने विचार साझा किए. एक प्रवासी भारतीय ने कहा, "मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता. यह वाकई एक गौरवशाली पल था."
बता दें, मोदी दो दिवसीय जापान यात्रा पर हैं, जहां वे अपने समकक्ष शिगेरु इशिबा से मुलाकात करेंगे. दोनों नेताओं के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर महत्वपूर्ण बातचीत होगी.
राजस्थानी अंदाज में PM मोदी का स्वागत
#WATCH | Tokyo, Japan | Japanese nationals dressed up in Rajasthani attire, welcomed PM Narendra Modi in a traditional way, and by singing a bhajan. pic.twitter.com/ujpJHA5saI
— ANI (@ANI) August 29, 2025
जापान में महिला ने PM मोदी को किया सैल्यूट
#PMModiinJapan: जापान में जब महिला ने पीएम मोदी को किया सैल्यूट
सब्सक्राइब करें #TimesNowNavbharat👉 https://t.co/ogFsKfs8b9#TimesNowNavbharatOriginals #TNNOriginals #PMModi #NarendraModi #Japan #PMModiinTokyo #WorldNews pic.twitter.com/zXmUFzQhVc
— Times Now Navbharat (@TNNavbharat) August 29, 2025
'PM मोदी से मिलना गौरवशाली पल था'
Tokyo, Japan: Members of the Indian diaspora shared their views after interacting with PM Narendra Modi
A member of the Indian diaspora says, "I can’t even express it. It was truly a proud moment" pic.twitter.com/yECjoiLmy5
— IANS (@ians_india) August 29, 2025
