PM Modi Japan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टोक्यो में अनोखे अंदाज में स्वागत किया गया. यहां जापानी नागरिक पारंपरिक राजस्थानी परिधान पहनकर पहुंचे और भजन गाकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया. इस दौरान एक भारतीय महिला ने प्रधानमंत्री मोदी को सैल्यूट किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद प्रवासी भारतीयों ने अपने विचार साझा किए.  एक प्रवासी भारतीय ने कहा, "मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता. यह वाकई एक गौरवशाली पल था."

बता दें, मोदी दो दिवसीय जापान यात्रा पर हैं, जहां वे अपने समकक्ष शिगेरु इशिबा से मुलाकात करेंगे. दोनों नेताओं के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर महत्वपूर्ण बातचीत होगी.

ये भी पढें: National Sports Day 2025: पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर किया नमन, ‘राष्ट्रीय खेल दिवस’ की दी शुभकामनाएं

राजस्थानी अंदाज में PM मोदी का स्वागत

जापान में महिला ने PM मोदी को किया सैल्यूट

'PM मोदी से मिलना गौरवशाली पल था'

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)