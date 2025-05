Hamburg Train Station Stabbing: जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को एक चौंकाने वाली घटना हुई, जब एक शख्स ने चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में कम से कम 12 लोग घायल हो गए हैं. पुलिस ने बताया कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना हैम्बर्ग के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हुई, जो जर्मनी का एक बड़ा ट्रैफिक हब माना जाता है. स्टेशन पर लोकल, रीजनल और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें आती-जाती हैं, जिससे यह जगह हमेशा भीड़-भाड़ वाली रहती है. पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर जानकारी दी.

हालांकि, अभी तक हमलावर की पहचान या घायलों की स्थिति को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है. फिलहाल स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और घटना की जांच जारी है.

