India-Slovenia Science Festival: यूरोपिय देश स्लोवेनिया की राजधानी Ljubljana में पहली बार India-Slovenia Science Festival का आयोजन हुआ, जहां भारतीय-स्लोवेनियाई नासा अंतरिक्ष यात्री Sunita Williams ने कार्यक्रम की मेजबानी की. एक वीडियो संदेश में, उन्होंने इसे सहयोग का एक सुंदर उदाहरण बताया और कहा कि दोनों देशों की युवा पीढ़ियां Science and Innovation के माध्यम से बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकती हैं. इस महोत्सव का आयोजन भारतीय दूतावास और स्लोवेनियाई विज्ञान फाउंडेशन द्वारा किया गया था. भारत की ओर से IIT Kanpur और Department of Science and Technology के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जबकि कई स्लोवेनियाई मंत्रालयों ने भी इसमें भाग लिया.

इस कार्यक्रम में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन पर गहन चर्चा हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच नए सहयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया.

