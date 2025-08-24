ISRO Gaganyaan Mission: भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन 'गगनयान' अब हकीकत बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा चुका है. इसरो ने पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट (IADT-01) सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. इस परीक्षण में पैराशूट के जरिए अंतरिक्ष से लौट रहे क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से उतारने की तकनीक का प्रदर्शन किया गया. यह उपलब्धि न केवल इसरो की, बल्कि भारतीय वायु सेना, DRDO, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की संयुक्त मेहनत का भी नतीजा है. यह प्रणाली गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेगी.

विशेषज्ञों के अनुसार, यह परीक्षण साबित करता है कि भारत अब मानव मिशन के प्रति तकनीकी रूप से और मजबूत हो गया है. देश का सपना है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री जल्द ही सुरक्षित अंतरिक्ष यात्रा करें और अंतरिक्ष में गर्व से तिरंगा लहराएं.

