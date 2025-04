पीआर श्रीजेश ने अपने शानदार करियर को अलविदा कह दिया क्योंकि उन्होंने भारत की राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने के बाद हॉकी से संन्यास ले लिया. श्रीजेश भारत के लिए गोल की रक्षा करने वाली कई लड़ाइयों का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने पुरुष हॉकी में भारत के बैक-टू-बैक ओलंपिक पदक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 2021 में टोक्यो ओलंपिक में आगे से नेतृत्व किया और पिछले साल पेरिस में खेलों में अपने अंतिम प्रदर्शन के दौरान लगभग अजेय साबित हुए. इस बीच सोमवार 28 अप्रैल को उन्हें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्म श्री पुरस्कार मिला. इससे पहले जनवरी में यह घोषणा की गई थी कि श्रीजेश को पद्म श्री पुरस्कार मिलेगा.

#WATCH | Former Indian hockey player PR Sreejesh receives Padma Bhushan award from President Droupadi Murmu for his contribution to the field of Sports.

