ISSF World Cup 2025: 13 सितंबर(शनिवार) को चीन के निंगबो में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2025 में भारत की युवा निशानेबाज़ ईशा सिंह(Esha Singh) ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया हैं. 20 वर्षीय ईशा ने बेहद कड़े मुकाबले में महज़ 0.1 अंकों के अंतर से पहला स्थान हासिल किया है. फाइनल में उन्होंने 242.6 अंकों का शानदार स्कोर किया और चीन की कियानशुन याओ को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 242.5 अंकों के साथ रजत पदक जीता. दक्षिण कोरिया की येजिन ओह ने 220.7 अंकों के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया. भारत की एक अन्य निशानेबाज़ रिदम सांगवान भी इस स्पर्धा में शामिल थीं, लेकिन वे हंगरी की वेरोनिका मेजर से पीछे रहकर पांचवें स्थान पर रहीं.

ईशा सिंह ने जीता स्वर्ण पदक

GOLD ‼️ 🔔 🚨 When the going gets tough, the tough get going as Esha Singh @singhesha10 nails the women’s 10m air pistol 🔫 🥇 at the Ningbo @issf_official World Cup to break India’s medal drought in style. 🔥💥🎊🎉👏🇮🇳#ISSFWorldCup #Shooting #TeamIndia #IndiaShooting #Pistol pic.twitter.com/3VHx4qT49Z — NRAI (@OfficialNRAI) September 13, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)