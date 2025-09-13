ISSF World Cup 2025: 13 सितंबर(शनिवार) को चीन के निंगबो में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2025 में भारत की युवा निशानेबाज़ ईशा सिंह(Esha Singh) ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया हैं. 20 वर्षीय ईशा ने बेहद कड़े मुकाबले में महज़ 0.1 अंकों के अंतर से पहला स्थान हासिल किया है. फाइनल में उन्होंने 242.6 अंकों का शानदार स्कोर किया और चीन की कियानशुन याओ को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 242.5 अंकों के साथ रजत पदक जीता. दक्षिण कोरिया की येजिन ओह ने 220.7 अंकों के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया. भारत की एक अन्य निशानेबाज़ रिदम सांगवान भी इस स्पर्धा में शामिल थीं, लेकिन वे हंगरी की वेरोनिका मेजर से पीछे रहकर पांचवें स्थान पर रहीं.

ईशा सिंह ने जीता स्वर्ण पदक

