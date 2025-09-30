Historic Medal for India in Diving: एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 (Asian Aquatics Championships 2025) भारत के लिए ऐतिहासिक बन गई है. मणिपुर के इंदिवीर साईराम (Indiveer Sairam) और विल्सन सिंह निंगथौजम (Wilson Singh Ningthoujam) ने पुरुषों की सिंक्रोनाइज़्ड 10 मीटर प्लेटफॉर्म स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक (Bronze Medal) जीता. यह चैंपियनशिप में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय डाइविंग पदक (International Diving Medals) और कुल मिलाकर चौथा पदक है. दोनों एथलीटों ने उत्कृष्ट समन्वय और साहस का प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया.

इस उपलब्धि से भारतीय डाइविंग को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इस जीत से युवाओं में डाइविंग के प्रति रुचि और बढ़ेगी.

एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप में भारत को पहली बार डाइविंग में मेडल

