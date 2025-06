Asian Squash Doubles Championship 2025: एशियन स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2025 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत के अभय सिंह और वेलवन सेथिलकुमार की जोड़ी ने पाकिस्तान के नूर ज़मान और नासिर इक़बाल की जोड़ी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. पुरुष युगल के इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने 2-1 से जीत दर्ज की और इतिहास रच दिया. अभय सिंह अब भारत की ओर से अनाहत सिंह के साथ मिक्स्ड डबल्स फाइनल में भी भाग लेंगे, जहां देश को एक और स्वर्ण पदक की उम्मीद है.

India 🇮🇳 beats Pakistan to win GOLD! 🔥

Abhay Singh & Velavan Senthilkumar are Asian Squash Men’s Doubles Champions! 🏆

The Indian duo triumph over Pakistan pair 2-1 in a high-voltage FINAL clash! #Squash pic.twitter.com/gXfvaKGaWs

