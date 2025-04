वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2025 मैच से पहले आरसीबी के दिग्गज विराट कोहली ने भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के साथी रोहित शर्मा के साथ अपने रिश्ते के बारे में अपने विचार और भावनाएं साझा कीं. कोहली ने कहा कि उन्होंने और रोहित शर्मा ने "भारत के लिए इतने लंबे समय तक एक साथ खेलने का निश्चित रूप से आनंद लिया है". इसके अलावा विराट ने एक साथ बनाई गई यादों, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक साथ खेलने की जोड़ी की निरंतरता, विश्वास कारक और यहां तक ​​कि एक-दूसरे पर उनकी निर्भरता पर भी अपनी भावनाएं साझा कीं. विराट कोहली ने टीम इंडिया के नेतृत्व में दोनों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला. बता दें की 7 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा. नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं.

𝐓𝐡𝐞 𝐑𝐎-𝐊𝐎 𝐛𝐨𝐧𝐝! 🫂

Virat Kohli talks about his equation with Rohit Sharma, and how they’ve bonded over the years and created some wonderful memories! ✨

We're just a day away from seeing them go up against each other, and we wish them well! 😌👊

