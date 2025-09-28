Virat Kohli Shares Picture With Anushka Sharma: विराट कोहली ने 27 सितंबर(शनिवार) को इंस्टाग्राम पर अनुष्का शर्मा के साथ एक प्यारी तस्वीर शेयर की. भारत की नेशनल क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी विराट, जो आखिरी बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में खेलते दिखे थे और जिन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर( RCB) को टूर्नामेंट जिताने में मदद की थी, उन्होंने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर शेयर की. तस्वीर में वह ब्लैक ड्रेस में हैं और उनकी पत्नी बेज कोट में हैं. तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "काफी समय हो गया." विराट कोहली इन दिनों अपने परिवार के साथ लंदन में हैं और अनुष्का शर्मा के साथ उनकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. उम्मीद है कि यह स्टार क्रिकेटर अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते हुए दिखाई देंगे.

विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के साथ शेयर की तस्वीर

View this post on Instagram A post shared by Virat Kohli (@virat.kohli)

