Virat Kohli Spotted In Delhi: दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की वापसी ने फैंस में जबरदस्त उत्साह भर दिया. आईपीएल 2025 खिताब जीतने के बाद चार महीने के विदेशी प्रवास से लौटे कोहली को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम से जुड़ने के लिए भारत वापस आते हुए स्पॉट किया गया. बताया जा रहा है कि वह लंदन से पत्नी अनुष्का शर्मा और अपने दो बच्चों के साथ लौटे हैं और टीम के साथ दिल्ली से पर्थ रवाना होंगे. यह उनकी मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी खिताब के बाद पहली अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ होगी, जहां वह नई वनडे कप्तानी संभाल रहे शुभमन गिल की अगुवाई में खेलेंगे. कोहली की वापसी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फैंस उन्हें घेरते और स्वागत करते दिख रहे हैं.

विराट कोहली दिल्ली में किए गए स्पॉट, देखे वीडियो

The GOAT is here !!!! 🐐 pic.twitter.com/u71bN56eMH — Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) October 14, 2025

