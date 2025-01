Indian National Cricket Team vs England National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा टी20 28 जनवरी को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाना है. पांच मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे हैं. इस बीच तीसरे टी20 मैच से पहले भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को प्रशंसकों को ऑटोग्राफ देते हुए देखा गया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में पंड्या एक युवा प्रशंसक से पूछते हुए देखे गए, 'कहां करूं? टी-शर्ट पर? , नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं.

The most grounded down to earth human Ik!!❤️ Idolo you inspired me yet again ! I'm soo proud of you 🌟♾️💙#HardikPandya pic.twitter.com/e3G11wN7VI

— Hardiklipsa (@93Lipsa) January 27, 2025