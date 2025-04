Wicketkeeper Grabs Batsman's Leg to Get Him Out: खड़गपुर चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के दौरान एक अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला, जब एक विकेटकीपर ने बल्लेबाज़ को आउट करने के लिए गेंद डाले जाने के बाद उसका पैर पकड़ लिया। इस कोशिश में बेल्स गिर गईं और बल्लेबाज़ हिट विकेट हो गया. लेकिन इस हैरान कर देने वाली हरकत को देखकर अंपायर ने उस गेंद को नो-बॉल करार दिया. इस अजीब घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो लोगों ने मज़ेदार और तंज भरे कमेंट्स करने शुरू कर दिए. कई यूज़र्स ने विकेटकीपर की इस हरकत को खेल भावना के खिलाफ बताया और उसे अनस्पोर्ट्समैनलाइक करार दिया. यह वीडियो अब क्रिकेट प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है.

विकेटकीपर ने पकड़ लिया बैट्समैन का पैर, देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by KHARAGPUR NEWS 9 (@kharagpur_news_9)

