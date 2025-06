India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का पहला मुकाबला 20 जून(शनिवार) से लीड्स(Leeds) के हेडिंग्ले ग्राउंड्स(Headingley Grounds) में खेला जा रहा हैं. पहले मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली पारी में 471 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. जिसके बाद बारिश के चलते दूसरी पारी देरी से शुरू हुई. लेकिन जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में ज़ैक क्रॉली को आउट कर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई हैं. करुण नायर ने स्लिप में आसान कैच पकड़ा. मिडिल-लेग स्टंप पर शानदार लेंथ बॉल ने बाहरी किनारा लिया और क्रॉली बने बुमराह का पहला शिकार किया.

इंग्लैंड का पहला विकेट गिरा

Off we go 🙌

Jasprit Bumrah strikes in his first over! 🔥

A fine catch by Karun Nair in the slips. 👌

Updates ▶️ https://t.co/CuzAEnAMIW #TeamIndia | #ENGvIND | @Jaspritbumrah93 | @karun126 pic.twitter.com/4EsPR8iNI2

