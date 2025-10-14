Happy Birthday Gautam Gambhir: गौतम गंभीर का जन्म 14 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में हुआ था. उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत दिल्ली से की और बाद में टीम इंडिया के लिए सफलतापूर्वक खेला. गंभीर ने टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज का स्थान प्राप्त किया और 2007 के ICC T20 विश्व कप और 2011 के ICC क्रिकेट विश्व कप में टीम इंडिया की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करते हुए दो बार आईपीएल खिताब जीता था. संन्यास के बाद, वह कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर बने और बाद में टीम इंडिया के मुख्य कोच के रूप में जुड़े. गंभीर के कोच रहते हुए भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और एशिया कप 2025 जीता. 14 अक्टूबर 2025 को 44 साल के होने पर, BCCI समेत उनके प्रशंसकों ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं है.
BCCI ने दिए शुभकामनाएं
2️⃣4️⃣2️⃣ Intl. Matches
1️⃣0️⃣3️⃣2️⃣4️⃣ Intl. Runs
2️⃣0️⃣ Intl. Hundreds
Winner of ICC Men's T20 World Cup 2️⃣0️⃣0️⃣7️⃣
ICC Men's ODI World Cup 2️⃣0️⃣1️⃣1️⃣ 🏆
Head Coach of India's ICC Champions Trophy 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ & Asia Cup 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ winning teams 🏆
Birthday wishes to #TeamIndia Head Coach… pic.twitter.com/LFX37ygsmx
— BCCI (@BCCI) October 14, 2025
फैंस ने दिए शुभकामनाएं
The Revolver Of Indian Cricket Team 🇮🇳
Every shot he takes shapes the future. Old chapters closed. New Era locked & loaded! 🎯💯#HappyBirthdayGautamGambhir pic.twitter.com/2FGHDAY9Vv
— KKR Vibe (@KnightsVibe) October 13, 2025
Happy Birthday to the legend Gautam Gambhir From my childhood you've been the reason I fell in love with cricket and Kolkata Knight Riders. Your leadership, dedication, and unmatched passion on the field made KKR more than just a team-it became family#HappyBirthdayGautamGambhir pic.twitter.com/1rDvD7tchJ
— 𝗣𝗦𝗬𝗖𝗛𝗢²³🇮🇳 (@GoatGambhir97) October 13, 2025
Bat in hand, vision in mind,
World Cups, IPL, and now coaching kind.
Happy Birthday, Gautam Gambhir — a legend defined. 🏏✨#HappyBirthdayGautamGambhir @GautamGambhir pic.twitter.com/NpTQtjkQwt
— Just a Gautian (@GautiFan4ever) October 13, 2025
To the man who played 58 consecutive Tests for India without being dropped — a testament to class and determination. Happy Birthday Gautam Gambhir. 👏🇮🇳#HappyBirthdayGautamGambhir @GautamGambhir pic.twitter.com/289CQTH3wR
— Aditya (@Hurricanrana_27) October 13, 2025
Happy Birthday Gautam Gambhir.@GautamGambhir 💜🇮🇳
One of only four players to have scored centuries in five consecutive Tests 👏 #HappyBirthdayGautamGambhir pic.twitter.com/C5ZzgcI7TS
— Abhishek (@vicharabhio) October 13, 2025
Not every hero gets loud applause,
some just walk away after finishing the job. That’s Gautam Gambhir, the silent guardian of Indian cricket.
Happy Birthday to the man of pure intent and fire 🔥#HappyBirthdayGautamGambhir pic.twitter.com/j9h72aONqH
— PS⚡️ (@Neelaasapphire) October 13, 2025
Warrior ✅
Mentor ✅
Coach ✅
Winner ✅
Happy Birthday Gautam Gambhir🎂🎂#birthdaywishes #birthday #HappyBirthdayGautamGambhir@Hurricanrana_27 @GautiDhiman @vicharabhio @KKRWeRule @Rokte_Amarr_KKR @Hurricanrana_27 pic.twitter.com/VHJ7p7RIZC
— Biplav Chakraborty (@Biplavchak95747) October 13, 2025
