Happy Birthday Gautam Gambhir: गौतम गंभीर का जन्म 14 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में हुआ था. उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत दिल्ली से की और बाद में टीम इंडिया के लिए सफलतापूर्वक खेला. गंभीर ने टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज का स्थान प्राप्त किया और 2007 के ICC T20 विश्व कप और 2011 के ICC क्रिकेट विश्व कप में टीम इंडिया की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करते हुए दो बार आईपीएल खिताब जीता था. संन्यास के बाद, वह कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर बने और बाद में टीम इंडिया के मुख्य कोच के रूप में जुड़े. गंभीर के कोच रहते हुए भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और एशिया कप 2025 जीता. 14 अक्टूबर 2025 को 44 साल के होने पर, BCCI समेत उनके प्रशंसकों ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं है.

BCCI ने दिए शुभकामनाएं

फैंस ने दिए शुभकामनाएं

