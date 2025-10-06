Suryakumar Yadav New Hairstyle: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज़ खेलेगी. तीन वनडे मैच 19 से 25 अक्टूबर तक होंगे, जबकि पांच मैचों की टी20 सीरीज़ 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक आयोजित की जाएगी. टी20 सीरीज़ 2025 से पहले, टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मशहूर हेयरस्टाइलिस्ट आलिम हकीम से नया हेयरकट करवाया हैं. मशहूर हेयरस्टाइलिस्ट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिनमें सूर्यकुमार यादव अपने नए लुक में नजर आए. वहीं, सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 दुबई में जीता, जिसमें फाइनल में उन्होंने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को हराया था.

सूर्यकुमार यादव नया हेयरस्टाइल:

View this post on Instagram A post shared by Aalim Hakim (@aalimhakim)

