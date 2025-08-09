Suresh Raina Mimics Sachin Tendulkar: पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने सचिन तेंदुलकर की मज़ेदार नकल करते हुए साल 2005 का एक दिलचस्प किस्सा साझा किया. यह वाकया स्टार स्पोर्ट्स के शो ‘चीकी सिंगल्स’ के दौरान हुआ, जहां रैना के साथ अनिल कुंबले और आरपी सिंह भी मौजूद थे. रैना ने बताया कि यह घटना 2005 में एक टेस्ट मैच के दौरान हुई थी, जब वह महज़ 18 साल के थे और टीम में तो शामिल थे, लेकिन खेल नहीं रहे थे. रैना ने कहा, "पाजी और मैं बिज़नेस क्लास में बैठे थे. टेस्ट टीम में था, पर खेल नहीं रहा था." उन्होंने आगे बताया कि फ्लाइट में एक एयर होस्टेस ने सचिन तेंदुलकर को नमस्ते किया और मज़ाकिया अंदाज़ में कहा कि अर्जुन तेंदुलकर पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे. इस पर सुरेश रैना ने सचिन के अंदाज़ की नकल करते हुए कहा, "हां, he is not studying at all," और इस पर शो में मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने लगे.

सुरेश रैना ने की सचिन तेंदुलकर की मिमिक्री

View this post on Instagram A post shared by Star Sports India (@starsportsindia)

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)