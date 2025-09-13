Pakistan National Cricket Team vs Oman National Cricket Team: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (PAK vs OMA) के बीच एशिया कप( Asia Cup) 2025 का ग्रुप-ए मुकाबला 12 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज़ गेंदबाज़ शाहीन अफरीदी के बेटे आलियार और पत्नी अंशा को देखा गया. जानकारी के लिए बता दें कि स्टार क्रिकेटर शाहीन अफरीदी ने 2023 में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की बेटी से शादी की थी. इस दंपती ने 2024 में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया. जहां तक PAK बनाम OMA एशिया कप 2025 मैच की बात है, शाहीन अफरीदी ने अपने चार ओवर के स्पैल में 1 विकेट (1/20) लिया और पाकिस्तान को 93 रनों से शानदार जीत दिलाने में मदद की.

शाहीन अफरीदी के बेटे आलियार और पत्नी अंशा हुई स्पाॅट

Shaheen’s son & Shahid’s Grandson is so cute. MaSha Allah ☺️ pic.twitter.com/tpEZ6PzGH9 — Taimoor Zaman (@taimoor_ze) September 12, 2025

