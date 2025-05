Rohit Sharma Stand: हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (India National Cricket Team) के कप्तान रोहित शर्मा के नाम पर वानखेड़े स्टेडियम के स्टैंड का नाम रखा गया है. आज यानी 16 मई को वानखेड़े स्टेडियम में स्टैंड का उद्घाटन किया गया और इस अवसर पर रोहित शर्मा अपने परिवार के साथ खुद वहां मौजूद थे. रोहित शर्मा के साथ-साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी इस उद्घाटन समारोह में मौजूद थे. इस बीच सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा का एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा हैं. इस वीडियो में रोहित शर्मा अपने भाई विशाल के साथ कुछ बातें करते नजर आ रहे हैं.

Rohit to his brother Vishal🗣️- "yeh kya hai?” (rohit spots car damage)

Vishal 🗣️- “reverse mein”

Rohit🗣️- “kiska? tere se?”😅

The bond between Rohit Sharma and his brother.🫂😂 pic.twitter.com/j5mZhjua2Y

— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) May 16, 2025