Rohit Sharma Lamborghini Now On Sale: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज़ रोहित शर्मा की लग्ज़री कार लेम्बोर्गिनी उरुस (Lamborghini Urus) इन दिनों सेकंड हैंड कार मार्केट में चर्चा का विषय बनी हुई है. यह कार चंडीगढ़ में बिक्री के लिए उपलब्ध है और इसकी खासियत यह है कि यह कार कभी रोहित शर्मा की थी. बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा ने यह प्रीमियम कार ड्रीम 11 (Dream11) के एक प्रतियोगिता विजेता युवराज वाघ को बतौर गिफ्ट दी थी. यह गिफ्ट आईपीएल (IPL 2025) के समापन के बाद युवराज को मिली थी. अब युवराज ने इस सुपरकार को दोबारा बेचने का फैसला लिया है. इंस्टाग्राम पेज the_8thgear पर शेयर की गई एक क्लिप में कार डीलर कार की झलक दिखाते हुए इसके पूर्व मालिक यानी रोहित शर्मा का बार-बार ज़िक्र करता नजर आया. हालांकि सीधे तौर पर नाम नहीं लिया गया, लेकिन इशारों में यह साफ बताया गया कि यह कार किसी क्रिकेट सुपरस्टार की है. बात करें कीमत की तो Lamborghini Urus की एक्स-शोरूम कीमत भारत में करीब 4.18 करोड़ रुपये है. ऐसे में जब यह कार किसी सेलिब्रिटी की हो, खासतौर पर भारतीय क्रिकेटर की, तो इसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है. इस खबर के बाद कार और क्रिकेट प्रेमियों में इस विशेष Lamborghini को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. यह भी पढ़े: Ind vs Eng 1st Test: हेड कोच गौतम गंभीर ने लीड्स में मिली हार के बाद टीम का किया बचाव, अगली मैच में वापसी का जताया भरोसा

रोहित शर्मा की लग्ज़री कार अब चंडीगढ़ में बिक्री के लिए उपलब्ध

View this post on Instagram A post shared by Mohit (@myexcitingcars)

View this post on Instagram A post shared by 8thgear (@the_8thgear)

