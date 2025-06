MS Dhoni Riding Yamaha RX100: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को रांची में अपनी यामाहा RX100 चलाते हुए देखा गया. एमएस धोनी को सिर्फ़ एक बैकपैक के साथ अकेले अपनी मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा गया. उसी समय दूसरे बाइक के पीछे बैठे एक प्रशंसक ने एमएस धोनी को देखा, जो खुद बाइक चला रहे थे. एमएस धोनी को पहचानना मुश्किल काम था, क्योंकि दिग्गज ने हेलमेट पहना हुआ था. प्रशंसक ने एमएस धोनी को देखकर हाथ हिलाया और कहा "हैलो सर". प्रशंसक की पोस्ट के अनुसार, एमएस धोनी ने भी उसे बाइक चलाते हुए "हैलो" कहकर जवाब दिया. रांची की सड़कों पर एमएस धोनी की मोटरसाइकिल चलाते हुए यह वीडियो ऐसे समय में आया है जब इंटरनेट पर उनके देश छोड़कर न्यूजीलैंड जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं.

Don't know why but I'm watching this video on loop ☺️ pic.twitter.com/X0gjJ1YsFz

— THaLa (@7_MSDthala) June 19, 2025