MI W vs DC W, WPL 2025 2nd T20 Match Live Score Update: मुंबई इंडियंस की पारी लड़खड़ाई, अमेलिया केर 9 रन बनाकर हुई आउट

Mumbai Indians Women vs Delhi Capitals Women, WPL 2025 2nd Match Live Score Update: महिला प्रीमियर लीग 2025 (Women's Premier League 2025 ) का आगाज 14 फरवरी से शुरू हो गया हैं. इस लीग में रोजाना फैंस को रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. इस लीग में पांच टीमों ने हिस्सा लिया हैं. टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस महिला बनाम दिल्ली कैपिटल महिला के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वडोदरा (Vadodara) के कोटाम्बी स्टेडियम (Kotambi Stadium) में खेला जा जा रहा हैं. दोनों टीमों में कई नए बदलाव हुए हैं, जिससे मुकाबला और रोमांचक हो सकता है. इस बार मुंबई इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहीं हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स की कमान मेग लैनिंग (Meg Lanning) के कंधों पर हैं. इस बीच टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मेग लैनिंग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम को चौथा बड़ा झटका लगा हैं. अमेलिया केर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गई हैं. मुंबई इंडियंस की टीम का स्कोर 129/4.

मुंबई इंडियंस की टीम को लगा चौथा बड़ा झटका:

OUT! Unfortunate end to Amelia Kerr's innings as Nat Sciver-Brunt's shot hits Minnu Mani before crashing into the stumps!

MI-W 129/4 in 13.3 Overs#MIvDC | #DCvMI | #MIWvDCW | #WPL2025 | #WPLhttps://t.co/Qmf5xRMrlj

— LatestLY (@latestly) February 15, 2025