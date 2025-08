India National Cricket Team vs England National Cricket Team: भारत ने ओवल में खेले गए पाँचवें टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ यादगार जीत हासिल की. इसके साथ ही उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ 2-2 से बराबर कर ली. गौतम गंभीर और उनकी टीम के लिए यह एक अनोखी उपलब्धि है क्योंकि वे एक युवा टीम और पहली बार टीम का नेतृत्व करने वाले कप्तान के साथ इंग्लैंड आए थे. इससे प्रशंसक भी खुश हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वे सितारों के बिना भी जीत सकते हैं. भारत की जीत के साथ, चेतेश्वर पुजारा, सुनील गावस्कर और विवेक राजदान जैसे भारतीय कमेंटेटरों ने इस पल का जश्न मनाते हुए 'मेरे देश की धरती' गाना गाया और नाचा. प्रशंसकों ने उनकी खुशी का भरपूर आनंद लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

