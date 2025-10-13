India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसके दूसरे दिन टीम इंडिया ने पहली पारी में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 518/5 के स्कोर पर अपनी पारी घोषित कर दी. टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 248 रनों पर ऑलआउट कर दिया. जिसके चलते मेहमान टीम फॉलो-ऑन खेलने उतरी. आज चौथे दिन कैरिबियन टीम ने बेहतरीन वापसी की है. जिसमें जॉन कैंपबेल ने अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा हैं. उन्होंने 174 गेंदों में 9 चौकें और २ छक्कों की मदद से ये कारनामा किया हैं. और वेस्टइंडीज की उम्मीदों को जीवित रखा है. खबर लिखें जाने तक वेस्टइंडीज़ का स्कोर 197/2 (f/o) (60.2 औवर) था.

जॉन कैंपबेल ने जड़ा अपना पहला शतक

And he gets there with a maximum! Worth the wait for his maiden Test 💯 - what a fight from John Campbell for his team https://t.co/bjqSNbw1mg | #INDvWI pic.twitter.com/KpykEC8Lsf — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) October 13, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)