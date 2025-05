Sanjana Ganesan Birthday: भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी पत्नी संजना गणेशन को उनके 34वें जन्मदिन पर बेहद खास अंदाज़ में शुभकामनाएं दीं. बुमराह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें संजना गणेशन मशहूर रैपर केंड्रिक लैमर के गाने 'Not Like Us' पर शानदार डांस मूव्स दिखाती नज़र आ रही हैं. इस वीडियो के साथ बुमराह ने एक प्यारा नोट भी लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो मेरी जान (लव इमोजी). तुम्हें हमेशा खुशियां और ढेर सारा प्यार मिलता रहे, यही कामना है. अंगद और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे अच्छे वक्त में हो या बुरे वक्त में। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं." हाल ही में संजना ने अपने बेटे अंगद को लेकर सोशल मीडिया पर की गई ट्रोलिंग का करारा जवाब दिया था. बुमराह और संजना दोनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर एक-दूसरे के साथ खूबसूरत पलों को शेयर करते हैं.

जसप्रीत बुमराह ने पत्नी संजना गणेशन को खास अंदाज़ में दी जन्मदिन की बधाई

