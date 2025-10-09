India Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 10th Match Live Toss Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का दसवां मुकाबला आज यानी 9 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला जाएगा. बारिश के बाद आउटफील्ड गीली होने के कारण टॉस में देरी हुई. 15:15 बजे टॉस होगा और 15:45 बजे मैच शुरू होगा, कोई ओवर नहीं गँवाया जाएगा. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह तीसरा मुकाबला हैं. टीम इंडिया अपने दोनों मुकाबले जीतकर आ रहीं हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर हैं.

