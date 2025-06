India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का पहला मुकाबला 20 जून(शनिवार) से लीड्स(Leeds) के हेडिंग्ले ग्राउंड्स(Headingley Grounds) में खेला जा रहा हैं. पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की शुरुआत से पहले इंग्लैंड के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ डेविड लॉरेंस को श्रद्धांजलि दी. खिलाड़ियों ने काली पट्टियां बांधकर मैदान में उतरते हुए दिवंगत क्रिकेटर के सम्मान में मौन रखा. पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर डेविड लॉरेंस का रविवार को 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. वे इंग्लैंड की ओर से खेलने वाले पहले ब्रिटिश मूल के अश्वेत क्रिकेटर थे. लॉरेंस लंबे समय से मोटर न्यूरोन डिज़ीज़ से पीड़ित थे, जो एक गंभीर तंत्रिका संबंधी बीमारी है. उनकी याद में यह श्रद्धांजलि क्रिकेट जगत के लिए एक भावुक क्षण रही, जिसमें दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने सम्मानपूर्वक हिस्सा लिया.

भारत और इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने दी डेविड लॉरेंस को श्रद्धांजलि

Both teams are wearing black armbands to pay their respects to former England Cricketer, David 'Syd' Lawrence, who has sadly passed away.

There was a moment's applause before start of play on Day 3. pic.twitter.com/SNvecJm9rh

— BCCI (@BCCI) June 22, 2025