India Women's National Cricket Team vs Australia Women's National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप (ICC Women’s World Cup) 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 30 अक्टूबर(गुरूवार) को नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ. डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr. DY Patil Sports Academy) में खेला जा रहा हैं. भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने दिवंगत बेन ऑस्टिन की याद में काले आर्मबैंड (black armbands) पहने हैं. यह आर्मबैंड श्रद्धांजलि 17 वर्षीय बेन ऑस्टिन को दी गई, जिनका 30 अक्टूबर को मेलबर्न में अभ्यास सत्र के दौरान गेंद लगने से निधन हो गया था. दोनों टीमों की कप्तानों ने टॉस के समय और पूरे मैच के दौरान काले आर्मबैंड पहनकर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

क्रिकेटरों ने दिवंगत बेन ऑस्टिन की याद में काली पट्टियाँ पहनीं

Both teams are wearing black armbands today to pay their respects to 17-year-old Melbourne cricketer Ben Austin, who sadly passed away following an accident while batting in the nets on Tuesday night.#TeamIndia | #WomenInBlue | #CWC25 | #INDvAUS pic.twitter.com/Qhn1B2DmsF — BCCI Women (@BCCIWomen) October 30, 2025

