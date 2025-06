IND-W vs ENG-W 2025: भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ आगामी व्हाइट-बॉल सीरीज़ के लिए लंदन पहुंच चुकी है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें खिलाड़ी मुंबई में अपने इंग्लैंड दौरे पर रवाना होने से पहले केक काटते नजर आए. यह दौरा खास इसलिए भी है क्योंकि भारत महिला टीम 2021 के बाद पहली बार इंग्लैंड का दौरा कर रही है. अनुभवी खिलाड़ी स्नेह राणा, जिनकी पिछली इंग्लैंड यात्राएं यादगार रही हैं, ने इस बार भी दौरे को लेकर उत्साह जताया और अपने अनुभव साझा किए. वहीं, पहली बार इंग्लैंड जा रहीं सायली साठगरे जैसी युवा खिलाड़ियों ने भी इस नए अनुभव को लेकर खुशी जाहिर की. इस दौरे के दौरान भारतीय महिला टीम इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय और तीन एकदिवसीय मुकाबले खेलेगी. यह दौरा 28 जून से शुरू होगा। फैन्स को अब टीम के शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है, क्योंकि इस दौरे से महिला क्रिकेट में एक और रोमांचक अध्याय जुड़ने जा रहा है. यह भी पढ़े: Srilanka vs Bangladesh Test Match Day 3 2025: बांग्लादेश बनाम श्रीलंका टेस्ट,मेहमान टीम की धमाकेदार बल्लेबाज़ी, तीन खिलाड़ियों की शतकीय पारियों से पहली पारी में बनाए 495 रन

भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड दौरे पर लंदन पहुंची

Mumbai 🛬 London

Recalling UK memories and creating new ones 😃#TeamIndia women have arrived for the limited-over series against England 🙌#ENGvIND pic.twitter.com/9H7iSP5Cfz

— BCCI Women (@BCCIWomen) June 19, 2025