India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा मुकाबले 25 अक्टूबर(गुरुवार) को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. जिसके चलते, टीम इंडिया पहले गेंदबाजी करेगी. पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लगा हैं. मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं. जो 29 रन बनाकर आउट हुए हैं. खबर लिखें जानें तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 62/1(9.4) था.
ऑस्ट्रेलिया को लगा पहला झटका
3RD ODI. WICKET! 9.2: Travis Head 29(25) ct Prasidh Krishna b Mohammed Siraj, Australia 61/1 https://t.co/4oXLzrieDe #TeamIndia #AUSvIND #3rdODI
— BCCI (@BCCI) October 25, 2025
