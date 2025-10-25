India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा मुकाबले 25 अक्टूबर(गुरुवार) को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. जिसके चलते, टीम इंडिया पहले गेंदबाजी कर रही है.. पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को 7वां झटका लगा हैं. कुलदीप यादव ने मिशेल स्टार्क को आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं. जो 2 रन बनाकर आउट हुए हैं. खबर लिखें जानें तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 204-7 (39.3) था.

ऑस्ट्रेलिया को लगा 7वां झटका

